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Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2020 - 12:14,Son Güncelleme:

Mersin'de horoz dövüştürüp, bahis oynayan 18 kişi gözaltına alındı

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Mersin'de horoz dövüştürüp, bahis oynayan 18 kişi gözaltına alındı
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MERSİN’in Silifke ilçesinde horoz dövüştürüp, bahis oynayan 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bahislerde dövüştürülen 5 canlı Hint horozu ile bir ölü Hint horozu ise el konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ilçesi Kocapınar Mahallesi'nde bulunan bir dernek binasında, horoz dövüşü yaptırılarak kumar-bahis oynandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, derneğe baskın yaptı. 2 horozun dövüştürüldüğü odada 18 kişi suçüstü yakalandı. İsmi açıklanmayan iş yeri sahibine 'kumar oynamaya yer temin etme', diğer 17 kişiye ise 'kumar oynama' suçlarından ve koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmaları nedeniyle adli ve idari yaptırım uygulandı. Gözaltına alınan şüpheliler polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bahislerde dövüştürülen 5 canlı Hint horozu ile bir ölü Hint horozu ise el konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.

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