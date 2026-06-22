×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'de haşema ile havuza alınmama iddiası! Site görevlisi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Haşema#Havuz
Mersinde haşema ile havuza alınmama iddiası Site görevlisi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 15:46

Mersin'de 35 yaşındaki A.T. isimli kadının haşema ile site havuzuna alınmadığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan site görevlisi Baran D., savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 16 Haziran’da saat 11.00 sıralarında, Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site yönetimi havuza haşema ile girilmesini yasakladı. Sitede yaşayan ve çocuğunu görmek için havuz başına gelen A.T.'nin, üzerindeki haşema nedeniyle alınmadığı öne sürüldü. O anları, cep telefonuyla görüntüleyen A.T., sanal medyada paylaştı.

Mersinde haşema ile havuza alınmama iddiası Site görevlisi tutuklandı

SİTE GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda sitenin yöneticisi Mehmet G. ve görevli Baran D., hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından gözaltı kararı alındı. Baran D., 19 Haziran'da gözaltına alınırken, Mehmet G.'nin yurt dışında olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen görevli Baran D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Baran D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. 

Gözden KaçmasınBaşörtülüler için kullandığı skandal sözler tepki toplamıştı: Gözaltına alındı, mahkemeye sevk edildiBaşörtülüler için kullandığı skandal sözler tepki toplamıştı: Gözaltına alındı, mahkemeye sevk edildiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınBaşörtülü kadınlara yönelik nefret söylemi Bakan Göktaş: Normalleşmesine izin vermeyeceğizBaşörtülü kadınlara yönelik nefret söylemi! Bakan Göktaş: Normalleşmesine izin vermeyeceğizHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Haşema#Havuz

BAKMADAN GEÇME!