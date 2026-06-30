Mersin’de hamam, sauna ve SPA merkezlerine denetimi

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren hamam, sauna ve SPA merkezlerinden oluşan toplam 57 işletmeye, 91 ekip ve 273 personelin katılımıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda, 1 iş yerinin Türk Ceza Kanunu'nun 227’nci maddesini ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Her iki işletmenin de faaliyetine son verildi.

Ayrıca belgelerinin eksik olması, kimlik bildiriminde bulunulmaması ve sigortasız işçi çalıştırılması nedenleriyle 9 işletme hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı bildirildi.