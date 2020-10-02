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MERSİN (İHA)
Haber Giriş: 02.10.2020 - 16:21 | Son Güncelleme:

Mersin'de göçmen kaçakçısı 7 kişi tutuklandı

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Mersin'de göçmen kaçakçısı 7 kişi tutuklandı
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Mersin polisinin, göçmen kaçakçılarına yönelik 3 ilde gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 4 aylık çalışma yaptı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından 9'u Türk, 2'si yabancı uyruklu 11 kişinin bu suça bulaştığı tespit edildi. Bunun üzerine Mersin merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon yapan ekipler, Mersin'de 7, İstanbul ve Antalya'da 1'er kişi olmak üzere 9 şüpheliyi yakaladı. Şahısların cep telefonlarına da el koyan ekipler, silahla kasten yaralama suçundan aranan 1 şüpheli üzerinde de olaya karıştığı değerlendirilen silah ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si tutuklanırken, 2 ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişinin ise aramasını sürdürüyor.

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