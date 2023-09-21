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Mersin'de göçmen kaçakçılarına şafak operasyonu

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#Mersin#Göçmen Kaçakçılığı#Operasyon
Mersinde göçmen kaçakçılarına şafak operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 10:24

Mersin'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve istihbarat birimleri ile yapılan koordineli çalışmalarla, 'göçmen kaçakçılığı yapmak' ve 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçlarından haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik Mersin'de operasyon düzenlendi.

Mersinde göçmen kaçakçılarına şafak operasyonu

7 KİŞİYE GÖZALTI

Şafak vakti, Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden 31 ekip ve 107 personel, Özel Harekat polislerinin de katılımıyla belirlenen adreslere dron destekli baskın yaptı. Operasyonda göçmen kaçaklığı yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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Mersinde göçmen kaçakçılarına şafak operasyonu

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#Mersin#Göçmen Kaçakçılığı#Operasyon

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