Mersin'de fuhuş operasyonu

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silifke ilçesindeki pansiyonda fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, fuhşa aracılık eden pansiyon işletmecisiyle fuhuş yapan 5 kadını yakalayıp gözaltına aldı. Pansiyonda arama yapan ekipler 1 bilgisayar, 3 cep telefonu, 27 bin lira, 4 bin 590 euro ile 500 dolara el koydu. Fuhuş suçundan yakalanan yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edilmek üzere Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, 3 kadın hakkında adli işlem başlatıldı. Pansiyon işletmecisi sevk edildiği adliyede tutuklanıp cezaevine gönderildi.