×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'de fuhuş operasyonu: 19 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Fuhuş#Operasyon#Mersin
Mersinde fuhuş operasyonu: 19 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 10:21

Mersin'in Erdemli ilçesinde, fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi ve turistik Kızkalesi mevkisinde 4 eğlence merkezi, 4 masaj salonu, 2 günübirlik konaklama yerine, özel harekat polisi ve insansız hava araçlarıyla operasyon gerçekleştirdi. Kimliği tespit edilen 22 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 18 mağdur kurtarıldı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; fuhuştan elde edildiği belirtilen 106 bin 250 TL, pompalı tüfek, ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda mühimmatı, 30 telefon ve 2 bilgisayar ele geçirildi. Şüphelilere ait MASAK raporuna göre suç gelirlerinden elde edildiği tespit edilen ve 50 milyon TL işlem hacmi olan 15 tapu ve 23 motorlu araca da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 19'u çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fuhuş#Operasyon#Mersin

BAKMADAN GEÇME!