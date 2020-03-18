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MERSİN (AA)
Haber Giriş: 18.03.2020 - 16:03,Son Güncelleme:/

Mersin'de fırtına cami çatısını uçurdu

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Mersin'de fırtına cami çatısını uçurdu
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Mersin’in Silifke ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin çatısı uçtu.

İlçede geceden bu yana etkisini sürdüren fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle Yeğenli Mahallesi'ndeki Yeni Camisinin çatısı uçtu.

Mahalle Muhtarı Musa Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede etkili olan fırtına nedeniyle camilerinin çatısının uçtuğunu ve bir lojmanın çatısının da kısmen zarar gördüğünü söyledi.

Taş, kimsenin yara almamasının sevindirici olduğunu belirtti.

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