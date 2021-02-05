Mersin'de fırında skandal görüntüler... Tepki yağdı!

Mersin'de bir fırında ekmek yapan kişi, hamurun içerisine dondurma, cips, kek gibi malzemeler koyarak videolar çekip, sosyal medyada paylaşmaya başladı. Bir kişi, fırında pişirilmesi için tepsiye dizilen ekmek hamurundan birinin arasını açıp dondurma koydu. Ardından fırından çıkardığı ekmeğin ortasını açıp aldığı dondurma çubuğunu yaladığı anlar da görüntülere yansıdı. Tepki çeken görüntüleri, çok sayıda kullanıcı kendi hesabından paylaştı.



'OYUNCAĞA ÇEVİRDİLER'



Bir kullanıcı, "Ekmek üretimini oyuncağa çevirip kamu sağlığını tehdit eden bu şahsa dur der misiniz? Bu kişi TikTok üzerinden benzer videolar çekerek halk sağlığını riske atmaktadır. Söz konusu işletmenin tespiti için Mersin Tarım Orman İl Müdürlüğü'nü göreve çağırıyoruz. Şahsa ait TikTok hesabında bu videodaki gıda güvenliği skandalının bir kez değil sürekli tekrarlandığı görülüyor. Şahıs yüz binlerce kişiye ulaşan videolarda pişmemiş ekmeklere hijyen kurallarına aykırı şekilde çeşitli ürünleri ilave ediyor" ifadelerine yer verildi.



Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlatıldığı kaydedildi.



MERSİN'DE HİJYEN KURALLARINI İHLAL EDEN FIRININ FAALİYETİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, polis ve zabıta ekiplerinin de desteğiyle, Kırklarsırtı Mahallesi 2620 Sokak'taki ekmek fırınına, sosyal medyadan hijyen kurallarının ihlal edildiği görüntülerinin paylaşılması üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, pişirime hazır halde bekletilen ekmek hamurlarının içerisine dondurma, çikolata, kek, cips ile çeşitli meyve, sebze ve şarküteri ürünleri eklediği anların görüntülerini paylaştığı belirlenen fırın çalışanı Özcan Mami ile fırın sahibine, hijyen kurallarını ihlalleri nedeniyle para cezası uygulandı.

Fırının faaliyeti de geçici olarak durduruldu.