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Mersin'de fırın görünümlü zehir zulası: Varil varil uyuşturucu hap çıktı

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#Mersin#Uyuşturucu#Fırın
Mersinde fırın görünümlü zehir zulası: Varil varil uyuşturucu hap çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 14:01

Mersin'de takip sonucu Antalya'da yakalanan şüphelinin itirafı üzerine Yenişehir'deki bir fırına operasyon düzenlendi. Adresteki varil ve kolilerden 1 milyon 758 bin adet uyuşturucu içerikli sentetik ecza hapı çıkarıldı.

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Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında sentetik uyuşturucuyla ilgili şüpheli C.A. belirlendi.

Mersinde fırın görünümlü zehir zulası: Varil varil uyuşturucu hap çıktı

Şüphelinin iş yeri ve deposundan sentetik ecza hap geçiren polis, şahsın da Antalya'da olduğunu tespit etti. Antalya'da düzenlenen operasyonda şüpheli C.A. yakalanarak Mersin'e getirildi. Suçunu itiraf eden şüpheli merkez Yenişehir İlçesi Akkent Mahallesi'nde bir fırında da yüklü miktarda sentetik ecza hapı bulunduğunu söyledi.

Mersinde fırın görünümlü zehir zulası: Varil varil uyuşturucu hap çıktı

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Adrese giden polis, 31 koli ile 6 adet varil içinde toplam 1 milyon 758 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Uyuşturucu içerikli haplara el konulurken, şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Mersinde fırın görünümlü zehir zulası: Varil varil uyuşturucu hap çıktı

Herkesin uyuşturucunun pençesinden korumak, uyuşturucu ticaretine darbe vurmak ve suç unsurlarını etkisiz hâle getirmek amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız devam ettiği bildirildi.

Mersinde fırın görünümlü zehir zulası: Varil varil uyuşturucu hap çıktı

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#Mersin#Uyuşturucu#Fırın

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