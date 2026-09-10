Mersin'de fırın görünümlü zehir zulası: Varil varil uyuşturucu hap çıktı

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Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında sentetik uyuşturucuyla ilgili şüpheli C.A. belirlendi.

Şüphelinin iş yeri ve deposundan sentetik ecza hap geçiren polis, şahsın da Antalya'da olduğunu tespit etti. Antalya'da düzenlenen operasyonda şüpheli C.A. yakalanarak Mersin'e getirildi. Suçunu itiraf eden şüpheli merkez Yenişehir İlçesi Akkent Mahallesi'nde bir fırında da yüklü miktarda sentetik ecza hapı bulunduğunu söyledi.

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Adrese giden polis, 31 koli ile 6 adet varil içinde toplam 1 milyon 758 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Uyuşturucu içerikli haplara el konulurken, şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Herkesin uyuşturucunun pençesinden korumak, uyuşturucu ticaretine darbe vurmak ve suç unsurlarını etkisiz hâle getirmek amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız devam ettiği bildirildi.

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