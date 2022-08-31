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Mersin'de film gibi operasyon! Et yüklü TIR'da 77 kilo esrar ele geçirildi

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#Mersin#Tır#Esrar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 11:18

Mersin'de yüklü miktarda et taşıyan bir TIR'da 77 kilo 200 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Etlerin bulunduğu yere çuvallar içinde konulan esrarlar tek tek çıkarılırken, film gibi yapılan operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden yüklediği çok miktarda etle yola çıkan bir TIR, Mersin’de Serbest Bölge Gişeler uygulama noktasında durduruldu.

Alınan bir istihbarat üzerine Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan TIR'da, etlerin içinde çuvallarla uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Mersinde film gibi operasyon Et yüklü TIRda 77 kilo esrar ele geçirildi

Bunun üzerine detaylı arama için emniyete çekilen TIR'da, narkotik dedektör köpeği Miror'un da katıldığı aramalarda etlerin içinde 1 çuval halinde 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Mersinde film gibi operasyon Et yüklü TIRda 77 kilo esrar ele geçirildi

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Etlerin içinden esrarlar tek tek çıkarılırken, film gibi yapılan operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Mersinde film gibi operasyon Et yüklü TIRda 77 kilo esrar ele geçirildi

Olayla ilgili F.E., B.K., ve Ö.P. isimli şahıslar gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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#Mersin#Tır#Esrar

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