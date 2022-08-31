Mersin'de film gibi operasyon! Et yüklü TIR'da 77 kilo esrar ele geçirildi

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Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden yüklediği çok miktarda etle yola çıkan bir TIR, Mersin’de Serbest Bölge Gişeler uygulama noktasında durduruldu.

Alınan bir istihbarat üzerine Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan TIR'da, etlerin içinde çuvallarla uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine detaylı arama için emniyete çekilen TIR'da, narkotik dedektör köpeği Miror'un da katıldığı aramalarda etlerin içinde 1 çuval halinde 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

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Etlerin içinden esrarlar tek tek çıkarılırken, film gibi yapılan operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili F.E., B.K., ve Ö.P. isimli şahıslar gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.