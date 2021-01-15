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Adnan AÇIKGÖZ- Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)-
Haber Giriş: 15.01.2021 - 13:39 | Son Güncelleme:

Mersin'de film gibi kız isteme kavgası! Özel ekip kuruldu

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Mersin'de film gibi kız isteme kavgası! Özel ekip kuruldu
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Mersin'de yaşanan ve akıllara Tosun Paşa filmindeki kız isteme kavgasını getiren olayda gözaltına alınan K.S., M.S., ile İ.S., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Her yerde aranan gelin adayı Y.S., annesi H.S. ve diğer ağabeyi M.S. ile mağdur ailelere aracılık yapan E.T.'nin yakalanması için özel ekip kuruldu.

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  • Mersinde film gibi kız isteme kavgası
  • Mersinde film gibi kız isteme kavgası
  • Mersinde film gibi kız isteme kavgası
  • Mersinde film gibi kız isteme kavgası
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ankara ve Kırıkkale'de yaşayan 2 gencin ailesi, evliliğe aracılık ettiği belirtilen E.T. ile irtibata geçti. E.T., her iki aileyi de Mersin'de yaşayan Y.S. isimli kadın ve ailesiyle tanıştırdı. Damat adayları farklı tarihlerde Y.S. ile görüşüp evlenme kararı aldı. Ayrı ayrı zamanlarda Mersin'e gelerek Y.S.'yi, babası K.S.'den isteyen aileler, söz kestikten sonra nişan masrafları için toplam 60 bin TL verdikten sonra memleketlerine döndü.

4 Ocak Pazartesi günü Y.S. ile nişan yapmak için yeniden kente gelen iki aile, öğle saatlerinde kız evinin önünde karşılaştı. Önce tartışan, ardından da kavga eden ailelere polis müdahale etti. Polis merkezine götürülen taraflar dolandırıldıklarını anladı. Yaşanan olay, başrolde Kemal Sunal'ın da yer aldığı, 'Tosun Paşa' filmini akıllara getirdi.

Yer Mersin Film gibi kız isteme kavgası
Yer Mersin! Film gibi kız isteme kavgası

SERBEST KALDILAR

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Y.S.’nin babası K.S., ağabeyi M.S. ile yengesi İ.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

ÖZEL EKİP, DİĞER ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Her yerde aranan gelin adayı Y.S., annesi H.S. ve diğer ağabeyi M.S. ile mağdur ailelere aracılık yapan E.T.'nin yakalanması için Mersin polisi özel ekip kurdu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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