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DHA
Haber Giriş: 23.03.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Mersin'de FETÖ operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

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Mersin'de FETÖ operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Mersin ve Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mersin ve Kahramanmaraş’ta operasyon düzenlendi. Mahrem imamlar tarafından sabit hatlardan arandıkları tespit edilen, Mersin merkezde aktif görevde iki uzman çavuş, Tarsus ilçesinde 2’si aktif görevde, 1’i emekli 3 uzman çavuş, Anamur ilçesinde görevli bir uzman çavuş ile Kahramanmaraş’ta emekli bir uzman çavuş gözaltına alındı.

7 şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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