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Mersin'de feci olay! İş yerinde uyuyan genç yanarak hayatını kaybetti

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#Mersin#Mut#Yangın
Mersinde feci olay İş yerinde uyuyan genç yanarak hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 10:14

Mersin'in Mut ilçesinde bir iş yerinde sabaha karşı meydana gelen yangında, içeride uyuyan Ömer Coşar adlı genç yanarak hayatını kaybetti.

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Yangın, Mut'un Pınarbaşı Mahallesi Ataışık Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında, geceyi iş yerinde geçiren ve içeride kalan Ömer Coşar adlı genç yanarak hayatını kaybetti.

İş yerinin de küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatılırken, Coşar'ın cenazesi ise önce Mut Devlet Hastanesine oradan da otopsi için Mersin Adli Tıpa gönderildi.

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#Mersin#Mut#Yangın

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