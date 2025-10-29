×
Mersin'de feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 can kaybı, 12 yaralı

#Mersin#Gülnar#Trafik Kazası
Mersinde feci kaza Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 can kaybı, 12 yaralı
Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştı Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Demirözü Mahallesi Hortu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Cin yönetimindeki otomobil ile elma toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Avni Altınyazar yönetimindeki midibüs çarpıştı.

Kazayı görenler yardıma koşarken, durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3'ü ağır 14 kişi ise ambulanslarla Gülnar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 2'sinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza yerinde jandarma ekipleri inceleme yaparken, hayatını kaybedenlerin isimleri de belli oldu. Kazada ölenlerin Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54) olduğu belirtildi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 1'inin de durumunun kritik olduğu, diğerlerinin ise iyi olduğu öğrenildi.

#Mersin#Gülnar#Trafik Kazası

