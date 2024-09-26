×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'de feci kaza! Otomobil önce yayaya ardından tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Tarsus#Tır Kaza
Mersinde feci kaza Otomobil önce yayaya ardından tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 21:19

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin önce yayaya ardından tıra çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

Kaza, Ankara yolu üzeri Dörtler mevkinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tahir Döğücü idaresindeki 33 NFA 97 plakalı otomobil Tarsus yönüne ilerlerken, yaya olarak karşıdan karşıya geçen Aliye T. (59) isimli kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil karşı yönden ilerleyen Ö.İ.'nin kullandığı 51 AJJ 051 plakalı tıra çarptı. Kaza sonrası bölgeye 112 sağlık, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Tahir Döğücü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan F.D. ile yaya Aliye Teberik isimli kadınlar yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aliye Teberik de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Tarsus#Tır Kaza

BAKMADAN GEÇME!