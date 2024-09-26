Mersin'de feci kaza! Otomobil önce yayaya ardından tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

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Kaza, Ankara yolu üzeri Dörtler mevkinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tahir Döğücü idaresindeki 33 NFA 97 plakalı otomobil Tarsus yönüne ilerlerken, yaya olarak karşıdan karşıya geçen Aliye T. (59) isimli kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil karşı yönden ilerleyen Ö.İ.'nin kullandığı 51 AJJ 051 plakalı tıra çarptı. Kaza sonrası bölgeye 112 sağlık, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Tahir Döğücü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan F.D. ile yaya Aliye Teberik isimli kadınlar yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aliye Teberik de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.