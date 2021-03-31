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Gündem
MERSİN, (DHA)-
Haber Giriş: 31.03.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

Mersin'de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Baba-oğuldan acı haber

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Mersin'de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Baba-oğuldan acı haber

Mersin'de Yılmaz Dal (48) yönetimindeki otomobil, bir otomobille çarpıştıktan sonra takla attı ve yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan baba ve oğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi Mersinli Ahmet Bulvarı’nda meydana geldi. Yılmaz Dal yönetimindeki 44 HB 726 plakalı otomobil, 44 ABS 653 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra takla atarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Diğer aracın sürücüsü kaza yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen araçtaki Yılmaz Dal ve oğlu Ahmet Dal'ı sıkıştıkları yerden çıkardı.

Mersinde feci kaza Ortalık savaş alanına döndü: Baba-oğuldan acı haber

Hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılan baba ve oğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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