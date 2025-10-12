×
Mersin'de feci kaza! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 09:43

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün, 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 66 yaşındaki kazazedenin de vefatıyla ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole uçtuğu kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi.

10 METRELİK ŞARAMPOLE UÇTU

Kaza, 5 gün önce sabah ilçeye bağlı Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, domates toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Cemal K. (19) idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu.

4'Ü AĞIR 14 YARALI

Kazada 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden Suzan Uğuz, Şerife Karakuş (47), Mustafa Üstün (55) ve Münevver Anamurlu'nun cenazeleri ilçede çeşitli mezarlıklarda toprağa verildi. Kazada yaralanan 14 kişiden durumu hafif olanlar taburcu edilirken, kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde entübe edilen Ümmü Demir (52) de olaydan 4 gün sonra hayatını kaybederek Erdemli'de toprağa verildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Demir'in vefatının ardından 6'ıncı ölüm haberi de geldi. Kazada ağır yaralan 66 yaşındaki Mustafa Uçman'da tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Uçman'ın cenazesinin bugün ilçede toprağa verileceği bildirildi.

