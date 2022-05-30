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Mersin’de feci kaza! Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2'si ağır 11 yaralı

#Mersin#Silifke#Trafik Kazası
Mersin’de feci kaza Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2si ağır 11 yaralı

Mersin’in Silifke ilçesinde öğrenci servisi ile TIR'ın çarpışması sonucu 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Işıklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde sabah saatlerinde Durali Kaya’nın kullandığı okul servisi ile Doğan Abukan idaresindeki TIR'ın çarpışması sonucu 9’u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kaza nedeniyle Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri D-400 karayolunun Antalya istikametini geçici olarak trafiğe kapatıp tali yoldan ulaşımı sağladı.

Mersin’de feci kaza Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2si ağır 11 yaralı

Yaralılar Silifke Devlet Hastanesi ve bir özel hastanede tedavi altına alınırken, yaralılardan bir öğrenci ile servis şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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#Mersin#Silifke#Trafik Kazası

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