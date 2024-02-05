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Mersin'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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#Mersin#TIR#Kaza
Mersinde feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 04:54

Mersin'de TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesinde meydana geldi. Ömer Karadağ idaresindeki 01 ABT 36 plakalı otomobil, Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1’inci etap bağlantı köprüsünde seyir halinde olan TIR’a arkadan çarptı.

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR'ın altına girerek demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta sıkışan 3 yaralı ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. İsimleri öğrenilemeyen 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Mersin#TIR#Kaza

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