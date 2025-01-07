×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'de fare zehrinden 2 çocuk öldü!

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Memun El Yusuf#Haza Duho
Mersinde fare zehrinden 2 çocuk öldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 19:12

Mersin''in Tarsus ilçesinde bir evde fare zehrinden fenalaşan aynı aileden 6’sı çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan aileden Ömer (4) ve Rana (2) El Yusuf hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Yeşilevler Mahallesi 4312 Sokak'ta bir evde meydana geldi. Memun El Yusuf (35) ve eşi Haza Duho (29) ile 6 çocuğu, mide bulantısı, kusma, ishal şikayetleriyle sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından aile, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlendikleri belirlenen aile tedaviye alındı. Çocuklardan Ömer ve Rana El Yusuf, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Polisin ifadesine başvurduğu, sağlık durumu iyi olan Haza Duho, olaydan bir süre önce evlerinin çeşitli bölgelerine fare zehri döktüklerini söyledi. Baba Memun El Yusuf da evde fareler olduğu için bir süre önce zehir dökmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Eve sevk edilen AFAD, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra çalışma yaptı. Ölen çocukların cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Memun El Yusuf#Haza Duho

BAKMADAN GEÇME!