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Mersin'de fabrikada yangın

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#Mersin#Fabrika#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 07:29

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Yer yer patlama seslerinin duyulduğu fabrikanın bulunduğu bulvar tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

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Yangın, sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan Jameson isimli elektronik üretim yapan fabrikada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk ederken, İl Emniyet Müdürlüğü'nden de TOMA'ları yönlendirdi.

Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgeye gönderildi.

Mersinde fabrikada yangın

Alev alev yanan fabrika nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. İtfaiye ve TOMA'ların birçok noktadan müdahale ettiği yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Mersinde fabrikada yangın

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Yangında fabrikanın depo sorumlusu olduğu ileri sürülen bir kişi ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen çalışan ambulansa alınarak hastaneye gönderildi. Yanan fabrika dron ile de havadan görüntülendi.

Mersinde fabrikada yangın

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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#Mersin#Fabrika#Yangın

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