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Mersin'de depremin ardından nüfus yüzde 40 arttı

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#Mersin#Deprem#Kahramanmaraş
Mersinde depremin ardından nüfus yüzde 40 arttı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 09:28

Mersin merkezli 47 kurum ve kuruluş ile STK, depremlerin ardından zorunlu göçün 'sosyal afet' haline dönüştüğünün belirtildiği bir açıklama yayımladı. "Mersin, özel bir destek/statü kapsamına alınmalıdır. İki hafta gibi kısa bir süre içinde Mersin'in nüfusu yüzde 40'e yakın bir oranda artmıştır." denilen açıklamada Mersin'e 400 bin depremzedenin geldiği belirtildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yakın konumdaki Mersin'de, depremzedeler kendilerine tahsis edilen otel, sosyal tesis ve barınma merkezlerine yerleştiriliyor. Kamu kurumları, belediyeler ve STK'ların seferber olduğu kentte, bazı ev sahipleri ise fırsatçılığa başladı.

YÜZDE 40 ARTTI

Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde ev kiraları iki katına çıkarken, Silifke ve Erdemli ilçelerinde ise kiralar yıllık ve peşin isteniyor. 1 milyon 916 bin olan nüfusu depremzedelerin gelişi ile yüzde 40 artan kentte; en düşük ev kirası 3 bin TL'den 8 bin TL'ye çıktı. MTSO Emlak Komite Başkanı, TÜGEM İl Başkanı Ümit Mete, kentte ciddi bir konut krizinin ortaya çıktığını söyledi. Mete, "Mersin, deprem bölgesine yakınlığından dolayı yoğun göç aldı. Kentte zaten bir konut sıkıntısı vardı; son göç ile birlikte ciddi bir sorun olmaya başladı. Depremden önce de Mersin genelinde bir barınma sorunu söz konusuydu. Özellikle yabancıların gelişi bunu arttırmıştı, depremzedelerin gelişi ile bu sorun gün yüzüne çıktı. İkinci depremden sonra da kente gelişler oldu. Sahil kesimindeki Mersinliler de yaylalara, yazlıklara göç etti. Buralarda da barınma sorunları ortaya çıktı" dedi.

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'SATILIK RAKAMLARDA DA ÇOK CİDDİ ARTIŞLAR GÖRÜYORUZ'

Mülk sahiplerinin istediği kiralar nedeniyle emlakçıların bile zor durumda kaldığını anlatan Mete, "Buradaki en büyük sıkıntımız; konutların fahiş fiyatlara çıkması oldu. Mülk sahipleri, ilk günlerde fiyat artışı ile bizleri de zor durumda bıraktı. Bu durumu, depremzedelere aktarırken utandık. Son günlerde bunu biraz aza indirdik. Bu tür ilanların peşine düştük, mülk sahiplerini arayıp, uyardık. Bunların önünü kesmeye çalışıyoruz. Emlakçıların bu artışlara bir etkisi olmuyor, olamaz da. Depremden sonra tüm emlakçılar depremzedelerin barınmaları için ellerinden geleni yaptı, herhangi bir komisyon almadı. Fakat istemediğimiz fiyat artışı oldu. Kiralamanın yanında konut satışları da en büyük sorun olmaya başladı. Satılık rakamlarda da çok ciddi artışlar görüyoruz. Bunlarla ilgili de gerekli işlemleri başlatacağız. Mülk sahiplerine vicdani ve insanı bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu felaket, hepimizin başına gelebilir; insanlık namına ellerini vicdanlarına koymalarını tavsiye ediyorum. Bu kişiler hakkında resmi kurumlarla birlikte yaptırım uygulayacağız. İfşa ettiklerimiz, emlakçılar olarak ilanlarını paylaşmadıklarımız var. Sözlü ve yazılı uyarılarımız var" diye konuştu.

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#Mersin#Deprem#Kahramanmaraş

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