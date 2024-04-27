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Mersin'de eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı! 450 milyon lira para trafiği...

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Operasyon#Yasa Dışı Bahis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 10:43

Mersin’de eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde 450 milyon lira para trafiği tespit edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7258 Sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık edenlere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında hesapları arasında 450 milyon lira transfer yapan 35 şüpheli belirlendi. Tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Mersinde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı 450 milyon lira para trafiği...

Adreslerde yapılan aramalarda 31 cep telefonu ile 31 sim kart, 1 laptop bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Mersinde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı 450 milyon lira para trafiği...

 

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#Mersin#Operasyon#Yasa Dışı Bahis

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