Mersin'de Eren Bülbül'ün adının parka verilmesi önergesi reddedildi

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Akdeniz Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen nisan ayı ilk meclis toplantısında Meclis üyesi Tufan Nenni, mahalle halkı ve muhtarlığın talebi üzerine Huzurkent Bahşiş Mahallesi Avşar Sokak'ta tamamlanan parka 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka İlçesi kırsalında terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'e ithafen ‘İyi Ki Varsın Eren-Eren Bülbül Parkı' isminin verilmesine ilişkin önerge sundu. Önerge CHP ve HDP'nin oylarıyla reddedildi.

RET OYUNA TEPKİ GÖSTERDİ

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, önergeye ret oyu veren meclis üyelerine tepki gösterdi. Başkan Gültak, “Ülkesinin çıkarları ve milleti için şehit olan bir gencimizin adını bir parkımıza bir kez daha veremediğim için belediye başkanı olarak kahroluyorum. Çanakkale şehitleri olmasaydı, bugün Türkiye Cumhuriyeti de yoktu. Şehit isminin bir parka, caddeye, sokağa, okula verilmesi kadar doğal bir şey yoktur. Şehitlerimizi unutturmadık, asla unutturmayacağız. Ne zorunuz var şehitlerle? Çocuklarınıza bunu anlatamazsınız. Yanlış yapıyorsunuz yanlış. Siz, şehit isminin bir parka verilmesi noktasında, siyasi yol arkadaşlarınızı ikna edemediğiniz için ‘hayır’ demek zorunda kalıyorsunuz. Olay bu kadar basittir" diye konuştu.

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Başkan Gültak, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerine talimat vererek, parkın uygun bir yerine ‘Eren Bülbül’ adının yazılı olduğu bir tabelanın en kısa sürede asılmasını istedi.

DAHA ÖNCE DE ŞEHİT İSMİ REDDEDİLMİŞTİ

Akdeniz Belediyesi'nin 2020 yılı Ocak ayındaki meclis toplantısında da Huzurkent Bahşiş Mahallesi'nde bulunan bir parka Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dibek köyü kırsalında çıkan çatışmada şehit düşen Uzmun Çavuş Ramazan Bahşiş'in adının verilmesi ile ilgili önerge de CHP ve HDP'li üyelerin oylarıyla reddedilmişti.

PARKA TABELA DİKİLDİ

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatını yerine getiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hazırlattıkları 'İyi ki Varsın Eren Bülbül Parkı' yazılı tabelayı Huzurkent Mahallesi Avşar Sokak'taki bir parka dikti. Başkan Gültak da parka gidip açıklamalarda bulundu.

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'ŞEHİTLERİMİZDEN NE İSTİYORSUNUZ?'

Başkan Gültak, Meclis’te CHP, HDP, EMEP ve bağımsız 2 meclis üyesinin ret oyları nedeniyle parka 'İyi ki Varsın Eren Bülbül Parkı' ismini veremediklerini hatırlattı. Gültak, "Şehitlerimizden ne istiyorsunuz? Bir tane CHP'li meclis üyesi 'O zaman herkes 500 tane şehit ismi getirsin' diyerek tepki gösterdi. Böyle bir laf olur mu? Başka bir CHP'li meclis üyesi 'Oraya neden sporcuların adını vermiyoruz?' dedi. EMEP'li meclis üyesi de 'Okullara, parklara şehit isminin verilmesini doğru bulmuyorum' dedi. Mantığa bakın. Dünyada herkes şehit ve gazileriyle övünürken biz burada bir parka şehit ismi veremiyoruz" dedi.

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'EREN BÜLBÜL TÜRKİYE'DEKİ EN ÖNEMLİ İSİMLERDEN'

Başkan Mustafa Gültak, HDP'nin bu tür şeylere büyük alerji duyduğunu savunarak, "Mecliste yaşananlara baktığınızda da çok rahat ve sakinlerdi. Ne hikmetse CHP'li meclis üyeleri de kendilerini ifade etmeye çalıştılar ama bocaladılar. Eren Bülbül Türkiye'deki en önemli isimlerden bir tanesidir. Bir gençtir. Tek yaptığı şey Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarını ve vatanın bütünlüğünü korumaktı. Bunun için emniyet güçleriyle irtibata geçtiğinden dolayı bir genç hayattan alındı, şehit edildi. Bu önemli bir misyondur. Biz bunu evlatlarımıza anlatamayacaksak bu topraklarda neden yaşıyoruz?" diye konuştu.

'BUNDAN DOLAYI YARGILANACAKSAM GURUR DUYARIM'

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Şehitliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Gültak, şunları söyledi:

"Bizler Osmanlı'daki padişahlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ya da birçok siyasi liderle övünmüyor muyuz? Şehitlerimiz de çok önemli. Biz o zaman 15 Temmuz'u da unutalım, diğer şehitlerimizi de unutalım. Böyle bir şey asla kabul edilemez. 100 yıl sonra geçmişinden hiç haberi olmayan insanlara mı dönüşelim? Ben de bunun üzerine bir talimat verdim. Arkadaşlar hızlı bir şekilde hazırladı ve 'İyi ki Varsın Eren Bülbül' tabelasını parkımıza diktim. Birileri gelsin; yiğitse söksün. Eğer yasa, beni bir parka şehit ismini vermekten dolayı yargılayacaksa gurur duyarım. Yargılanmaya hazırım."