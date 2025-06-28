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Mersin'de emeklilere ücretsiz oldu! Yaz boyunca devam edecek

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#Mersin#Emeklilere Ücretsiz Hizmetler#Emekli
Mersinde emeklilere ücretsiz oldu Yaz boyunca devam edecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 13:51

Mersin’de, emeklilere nefes aldıran ücretsiz sosyal projeleri hayata geçirmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yaz da emeklileri yalnız bırakmadı.

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Artan yaşam maliyetleri altında sosyal yaşamdan uzaklaşan emeklilere nefes aldıran bu buluşmalar sayesinde emekliler, Büyükşehir’in sağladığı ulaşım ve ikramlarla, hiçbir masraf yapmadan tatilin keyfini çıkarıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi düzenlediği bu tür faaliyetlerle; emeklilerin sosyal hayattan kopmadan, yaşamın içinde aktif kalmalarını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm Emekli Evi üyeleri bu imkândan yararlanarak, yaz boyunca farklı sosyal etkinliklerle bir araya gelecek.

Mersinde emeklilere ücretsiz oldu Yaz boyunca devam edecek
YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Halkkent Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Emekli Evi üyelerine belirli aralıklarla sosyal etkinlikler yaptırdıklarını anlatarak, “Emekli vatandaşlarımızı serinletmek amacıyla, Erdemli Kocahasanlı Halk Plajı’na geldik. Oyunlar eşliğinde gönüllerince eğlenerek denize girdiler.

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Emekli vatandaşlarımızın bedensel ve ruh sağlığını koruyacak aktiviteler düzenliyoruz. Temel hedefimiz; Emekli Evlerimizin planlaması dâhilinde oturan değil, hareket eden emeklilik süreci yaşatmak” dedi.

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#Mersin#Emeklilere Ücretsiz Hizmetler#Emekli

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