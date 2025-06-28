Mersin'de emeklilere ücretsiz oldu! Yaz boyunca devam edecek

Haberin Devamı

Artan yaşam maliyetleri altında sosyal yaşamdan uzaklaşan emeklilere nefes aldıran bu buluşmalar sayesinde emekliler, Büyükşehir’in sağladığı ulaşım ve ikramlarla, hiçbir masraf yapmadan tatilin keyfini çıkarıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi düzenlediği bu tür faaliyetlerle; emeklilerin sosyal hayattan kopmadan, yaşamın içinde aktif kalmalarını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm Emekli Evi üyeleri bu imkândan yararlanarak, yaz boyunca farklı sosyal etkinliklerle bir araya gelecek.

Halkkent Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Emekli Evi üyelerine belirli aralıklarla sosyal etkinlikler yaptırdıklarını anlatarak, “Emekli vatandaşlarımızı serinletmek amacıyla, Erdemli Kocahasanlı Halk Plajı’na geldik. Oyunlar eşliğinde gönüllerince eğlenerek denize girdiler.

Haberin Devamı

Emekli vatandaşlarımızın bedensel ve ruh sağlığını koruyacak aktiviteler düzenliyoruz. Temel hedefimiz; Emekli Evlerimizin planlaması dâhilinde oturan değil, hareket eden emeklilik süreci yaşatmak” dedi.