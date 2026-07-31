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Mersin'de düğün konvoyunda yol kapatan 7 sürücüye 695 bin TL ceza

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#Düğün#Konvoy#Ceza
Mersinde düğün konvoyunda yol kapatan 7 sürücüye 695 bin TL ceza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 16:13

Mersin’de düğün konvoyunda yolu kapatıp trafiği tehlikeye düşüren ve görüntüleri paylaşılan 7 araç sürücüsüne toplam 695 bin 862 TL idari para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, araçları da 60 gün trafikten menedildi.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi 17’nci Cadde ile Nevit Kodallı Caddesi Kavşağı ve 34’üncü Cadde'de düğün konvoyunun yolu kapatıp trafiği engellediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Mersinde düğün konvoyunda yol kapatan 7 sürücüye 695 bin TL ceza

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının incelenmesi ile 7 araç tespit edildi. Araçların sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 695 bin 862 TL idari para cezası uygulandı.

Mersinde düğün konvoyunda yol kapatan 7 sürücüye 695 bin TL ceza

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Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, araçlar ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.

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#Düğün#Konvoy#Ceza

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