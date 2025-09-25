×
Mersin'de dronla takip edilen minibüsten 35 kilo uyuşturucu çıktı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 09:02

Mersin polisinin yaptığı çalışmada tespit edilip dronla takip edilen yolcu minibüsüne düzenlenen operasyonda 35 kilogram uyuşturucu madde 'skunk' ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubelerinin çalışmasında uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen bir yolcu minibüsü belirlendi. Belirlenen minibüs karadan ekipler tarafından havadan da ise İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği birimi tarafından takibe alındı. Takibe alınan minibüs Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan Mersin'e girişte durduruldu.

Minibüste yapılan aramada 35 kilogram skunk ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler A.U. ve M.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden A.U. nöbetçi mahkemede tutuklandı, M.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirildi.

