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Mersin'de doktor, meslektaşını 2 el ateş edip öldürmüş

#Mersin#Doktor#Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi
Mersinde doktor, meslektaşını 2 el ateş edip öldürmüş

MERSİN'deki Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Ahmet Dikmen'i öldüren meslektaşı Dr. Hasan Çayır tutuklandı. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan ilk raporda Dr. Dikmen'in göğüs ve sırtından vurulduğu saptandı.

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Olay, saat 10.00 sıralarında, Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Dr. Hasan Çayır ile daha önce tartışma yaşadığı Dr. Ahmet Dikmen arasında yine tartışma çıktı. Çayır, aracında bulundurduğu tüfeği alıp, aile sağlığı merkezine girdikten sonra Dikmen'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Dikmen, meslektaşlarının ve personelin müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Ahmet Dikmen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından Hasan Çayır polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette susma hakkını kullanan Hasan Çayır, işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

2 DEFA ATEŞ ETMİŞ

Dr. Ahmet Dikmen'in Adli Tıp raporunda vücuduna av tüfeğiyle iki kez ateş edildiği belirlendi. Dikmen’in, bir yarayı göğsünün sol ön kısmından, diğer yarayı ise sırt sol kısmından aldığı belirtildi.

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#Mersin#Doktor#Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi

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