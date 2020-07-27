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Hürriyet
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Tayfur KARA/SAMSUN (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 15:34,Son Güncelleme:

Mersin'de devrilen otobüste Caner Mayendağı şehit oldu

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Mersin'de devrilen otobüste Caner Mayendağı şehit oldu
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Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Caner Mayendağı'nın (25) acı haberi, Samsun'da yaşayan ailesine ulaştı

Er Caner Mayendağı'nın şehit olduğu haberini, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer verdi. Ayrı olan anne Güngör Göksert ile baba Levent Mayendağı, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Ailenin evinin önünde ambulans hazır bekletilirken, yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.

Acemi birliğini tamamladıktan sonra usta birliği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderken kazada şehit olan Mayendağı'nın bekar olduğu bildirildi.

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