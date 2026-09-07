Mersin’de dev operasyon: 2,2 milyon sentetik ecza ele geçirildi

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde ticareti ve dağıtımı yapan şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şüphelilerin kullanımında olduğu değerlendirilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 97 koli içerisinde toplam 2 milyon 296 bin 336 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda K.S., İ.A., K.K. ve H.S. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.