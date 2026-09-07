×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mersin’de dev operasyon: 2,2 milyon sentetik ecza ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Hap#Ecza
Mersin’de dev operasyon: 2,2 milyon sentetik ecza ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 10:31

Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında bir iş yerine operasyon düzenlendi. Aramalarda 97 koli içerisinde 2 milyon 296 bin 336 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde ticareti ve dağıtımı yapan şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şüphelilerin kullanımında olduğu değerlendirilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 97 koli içerisinde toplam 2 milyon 296 bin 336 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda K.S., İ.A., K.K. ve H.S. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

 

Gözden Kaçmasın

8 katlı binaya yıldırım düştü
#ŞIRNAK#YILDIRIM
8 katlı binaya yıldırım düştüHürriyet LogoHürriyet.com.tr
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Hap#Ecza

BAKMADAN GEÇME!