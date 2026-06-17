Mersin'de deniz ortasında sopalı kavga: O anlar kamerada

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 10:09
Mersin'in Silifke ilçesinde 4 kişinin denizde sopayla kavga ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yapraklı Koy Plajı'nda meydana geldi. Koyda denize giren 4 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışa çıktı. Büyüyen tartışma, deniz içinde yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü.
3 kişinin bir kişiyi darbettiği kavga
, çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi. Kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.