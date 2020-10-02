MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMersin'de deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
GeriGündem Mersin'de deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
MERSİN (AA)
Haber Giriş: 02.10.2020 - 16:03 | Son Güncelleme:

Mersin'de deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mersin'de deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Abone Olgoogle-news

Mersin'in Gülnar ilçesinde, deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yanışlı sahilindeki doğal oluşumlu mağaradan denize giren 4 arkadaş, su seviyesi ve dalgalar yükselince çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı.
Telefonla yardım isteyen 4 kişi için Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesince kurtarma çalışması başlatıldı.
Hem denizden hem karadan yürütülen kurtarma operasyonunda 4 kişi, yaklaşık 20 metrelik kayalıklardan sarkıtılan halatlar yardımıyla çıkarıldı.
Kurtarılan 4 arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle