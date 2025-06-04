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Mersin'de dehşete düşüren olay! Hem kendini hem de oğlunu jiletle yaraladı

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#Mersin#İntihar#Çocuk
Mersinde dehşete düşüren olay Hem kendini hem de oğlunu jiletle yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 14:04

Mersin'de intihar girişiminde bulunan Hacer Y. (38), kendisini ve  4 yaşındaki oğlu Ahmet Turan Y.'yi kesici aletle yaraladı. Hacer Y.’nin, 12 yaşındaki kızı Fatmanisa Y.'yi de kaybettiği belirtildi.

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 Mersin'de Hacer Y. (38) jiletle önce kendi vücudunu ardından da 4 yaşındaki oğlu Ahmet Turan Y.'yi yaraladı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hacer Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Hacer Y.’nin, 12 yaşındaki kızı Fatmanisa Y. de 3 yıl önce okulda arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

ÖNCE KENDİSİNİ SONRA OĞLUNU YARALADI!

Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesi’nde meydana geldi. Hacer Y. henüz belirlenemeyen nedenle jiletle önce kendisini ardından da oğlu Ahmet Turan’ı çeşitli yerlerinden yaraladı.

Mersinde dehşete düşüren olay Hem kendini hem de oğlunu jiletle yaraladı

Hacer Y.’nin çığlıkları üzerine gelen aile yakınları ve mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen ambulansla anne ve oğlu Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hacer Y.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Mersinde dehşete düşüren olay Hem kendini hem de oğlunu jiletle yaraladı

KIZI OKULDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan, Hacer Y.'nin kızı 7'nci sınıf öğrencisi Fatmanisa Y. (12) 30 Kasım 2022'de okulda sınıf arkadaşı E.D. (12) tarafından tuvalette bıçaklanarak öldürülmüştü.

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#Mersin#İntihar#Çocuk

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