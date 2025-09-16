×
Mersin'de dehşete düşüren olay! Anne, 5 yaşındaki oğlunu öldürdü

#Mersin#Cinayet#Anne
Mersinde dehşete düşüren olay Anne, 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
Eylül 16, 2025 03:00

Mersin'de anne R.D. (27), 5 yaşındaki oğlu M.V.K.'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece yarısı merkez Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.

Cinnet getirdiğini iddia edilen R.D., oğlu M.V.K.'nın boğazını kesti. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, M.V.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Anne R.D.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

#Mersin#Cinayet#Anne

