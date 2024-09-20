Mersin'de dehşet! Aynı aileden 3 kişi, yol kavgasında komşuları tarafından öldürüldü

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Olay, öğle saatlerinde Mut'un Çömelek Mahallesi’nde meydana geldi. Tahir Kaya, patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile yoldan geçmek isterken iddiaya göre pekmez kaynatan komşuları Kemal Veli Akyaka tarafından engellendi. Akyaka, çıkan tozun pekmeze karışabileceğini belirterek komşusundan başka bir yerden gitmesini istedi. Buna karşı çıkan Kaya ile Akyaka arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evden av tüfeğini alan Tahir Kaya, geri dönerek Kemal Veli Akyaka ile oğlu Durmuş Akyaka ve gelin Ruhan Akyaka'ya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba, oğlu ve gelininin öldüğü belirlendi.

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Tahir Kaya ise jandarmaya teslim oldu. Cenazeler yapılan incelemenin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.