Mersin'de DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında geçmiş tarihlerde yapılan operasyonel çalışmalarda ele geçirilen dijital materyal ve dökümanlar üzerinde yapılan incelemelerde sicil bilgileri ile DEAŞ terör örgütünün çatışma, infaz, propaganda görüntülerinin yanı sıra örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve resim tespit edilen, ayrıca uzun süreli yapılan takip sonucunda terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet göstererek örgüt adına para transferleri gerçekleştirdiği tespit edilen H.E.M., O.E.M., B.N., M.E.Y., F.A., A.C., E.A., N.B, A.A. ve Y.O.'nun yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.Ayrıca şüpheliler arasında DEAŞ'a istihbaratı bilgi toplayan bir şüphelinin de olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda H.E.M., M.E.Y., B.N., F.A., A.C., N.B. E.A. ve Y.O gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.