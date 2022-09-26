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Mersin'de DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

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#Mersin#DEAŞ#Operasyon
Mersinde DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 09:10

Mersin'de aralarında örgütün istihbarat görevlisinin de olduğu tespit edilen 10 DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında geçmiş tarihlerde yapılan operasyonel çalışmalarda ele geçirilen dijital materyal ve dökümanlar üzerinde yapılan incelemelerde sicil bilgileri ile DEAŞ terör örgütünün çatışma, infaz, propaganda görüntülerinin yanı sıra örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve resim tespit edilen, ayrıca uzun süreli yapılan takip sonucunda terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet göstererek örgüt adına para transferleri gerçekleştirdiği tespit edilen H.E.M., O.E.M., B.N., M.E.Y., F.A., A.C., E.A., N.B, A.A. ve Y.O.'nun yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.Ayrıca şüpheliler arasında DEAŞ'a istihbaratı bilgi toplayan bir şüphelinin de olduğu öğrenildi.

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8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda H.E.M., M.E.Y., B.N., F.A., A.C., N.B. E.A. ve Y.O gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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#Mersin#DEAŞ#Operasyon

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