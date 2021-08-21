Mersin'de DEAÅž operasyonu: 7 gözaltÄ±
Mersin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 7 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n eylem ve faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Teknik ve fiziki Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan tespit edilen adreslere dÃ¼zenlenen operasyonlarda, 7 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.Â
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi belirtildi.Â
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