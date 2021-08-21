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Soner AYDIN/ MERSÄ°N, (DHA)-
Haber GiriÅŸ: 21.08.2021 - 12:07 | Son GÃ¼ncelleme:

Mersin'de DEAÅž operasyonu: 7 gözaltÄ±

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Mersin'de DEAÅž operasyonu: 7 gözaltÄ±

Mersin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 7 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n eylem ve faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Teknik ve fiziki Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan tespit edilen adreslere dÃ¼zenlenen operasyonlarda, 7 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.Â 

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi belirtildi.Â 

Mersinde DEAÅž operasyonu: 7 gÃ¶zaltÄ±

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