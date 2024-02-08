×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#DEAŞ#Operasyon
Mersinde DEAŞ operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 10:10

Mersin'de DEAŞ terör örgütü yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

MİT Başkanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak çalışmasıyla DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik faaliyetler sürüyor.

DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda kentte yapılanma arayışında oldukları ve sözde DEAŞ istihbarat biriminde de görev aldıkları tespit edilen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Dronun kullanıldığı Özel Harekat destekli 150 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#DEAŞ#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!