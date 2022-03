Mersin'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda terör örgütü içinde faaliyet yürüten ve finansal destek sağlayan 14 şüpheli tespit edildi.

Kent merkezinde ve ilçelerde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.A., M.Y., M.O., A.B., İ.Y.H., M.O., A.M., B.S., M.E., A.F., A.S., N.A.T. ve İ.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari M.M.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.