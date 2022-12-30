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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı kararı

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#DEAŞ#Mersin#Operasyon
Mersinde DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 08:28

Mersin'de, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyelerinin eylem ve faaliyetlerini deşifresine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen, sözde istihbarat, lojistik ve mali yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 1'i Fransız uyruklu, 11 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen evlerde şüpheliler gözaltına alındı.

Mersinde DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı kararı

operasyon bölgelerinde özel harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Adreslerdeki aramalar sürüyor.

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#DEAŞ#Mersin#Operasyon

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