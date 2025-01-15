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Mersin'de cinayet işleyen 2 kardeş yakalandı

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#Mersin#Akdeniz#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 09:35

Mersin'in Akdeniz ilçesinde M.A.'nın öldüren ve 1 kişiyi yaralayan kardeşler, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde 24 Aralık 2024 tarihinde M.A.'nın öldürülmesi, 1 kişinin de silahla yaralanması olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timlerinin yaptığı geniş çaplı araştırmada şüphelilerin 2 kardeş olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerinin belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler M.E. ile M.E. yakalandı. Evde yapılan aramada 2 adet tabanca, 3 adet şarjör, 55 adet fişek ile 54 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Mersin#Akdeniz#Cinayet

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