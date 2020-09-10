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MERSİN (AA)
Haber Giriş: 10.09.2020 - 10:12 | Son Güncelleme:

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

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Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
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Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan yangında 10 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Çaltıbükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevlere 22 arazöz, 12 itfaiye ekibi, su tankı, 18 teknik eleman ve 120 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle söndürülen yangında yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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