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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.04.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

Mersin'de çam kese böceğine karşı 'terminatör böcek' devrede!

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Mersin'de çam kese böceğine karşı 'terminatör böcek' devrede!

Mersin'de ağaçlara zarar veren çam kese böceğine karşı harekete geçildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 27 hektarlık orman alanına 1080 terminatör böcek bıraktı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında Mezitli ilçesi Kuzucu Mahallesi'nde 27 hektarlık orman alanına 1080 terminatör böcek bırakıldı.

İl Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, etkinlikte yaptığı açıklamada, ormanlara zarar veren etkenlerin başında zararlı böceklerin yer aldığını söyledi.

Mersinde çam kese böceğine karşı terminatör böcek devrede

"MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR"

Ormanlara zararlı olan böceklerle hem doğal hem de biyolojik olarak mücadele ettiklerini dile getiren Akduman, "Ormanların devamlılığı ve gelişimini olumsuz etkilemede çok önemli yere sahip olan 'dumansız yangın' dediğimiz böcek zararlıları var. Bu böcek zararlılarıyla zamanında ve uygun tekniklerle mücadele etmemiz gerekiyor. Özellikle Akdeniz'de en yaygın olarak çam ağaçlarımıza zarar veren türlerden biri çam kese böceğidir. Doğada ayrı bir tahribata sebep olmadan, biyolojik mücadele dediğimiz yöntemleri kullanıyoruz." diye konuştu.

Akduman, bu yıl biyolojik mücadele kapsamında 20 binin üzerinde larva ve erişkin böceği ormanlara bırakmayı hedeflediklerini kaydetti.

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