Mersin’de belediye operasyonu: Vahap Seçer gözaltında

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde belirlenen çok sayıda adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Belediye Başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.



Soruşturmada Mezitli Belediyesi’ndeki kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL’ye ulaştığı, Yenişehir Belediyesi’nde ise 105 milyon TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında, hasım olduğu kişilerin işyerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca ‘silahlı suç örgütü yöneticiliği’ kapsamında soruşturma yürütüldüğü bildirildi. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı bir medya kuruluşunun da olduğu kaydedildi.

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KAMU ZARARI 330 MİLYON 945 BİN TL

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında alınan tanık ve bilgi sahibi ifadelerinde; bazı ihale ve doğrudan teminlerin önceden belirlenen şirketlere yönlendirildiği, yaklaşık maliyet, piyasa araştırması ve teklif süreçlerinin belirli kişiler tarafından koordine edildiği, ihaleyi alması planlanan firmaların yanında ‘yan teklif’ verecek şirketlerin de organize edildiği yönünde tespitler yapıldığı belirtildi.

TANIKLARIN ALTIN İDDİASI

Bazı tanık beyanlarında ayrıca, bazı ihale gelirlerinden kaynaklandığı ileri sürülen nakit paraların belirli kişiler üzerinden aktarıldığı, kuyumcu ve döviz bürolarında avro ve altına çevrildiği ve bazı nakit teslimlerin araçlarda gerçekleştirildiği öne sürüldü. Söz konusu iddiaların doğruluğunun tespit edilmesi amacıyla mali kayıtlar ve para hareketleri üzerinde incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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FON KRİZİNİ ÖRTECEĞİNİ UMUYORLAR

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis’te gazetecilere şu açıklamayı yaptı: “Vahap Seçer geçen seçimin rahmetli Ferdi Zeyrek, Mansur Yavaş’la birlikte Türkiye şampiyonudur. Yüzde 60 oyla seçilmiş ilinde. Türkiye Belediyeler Birliği’ndeki çoğunluğu kuruldukları günden beri kaybetmiş olmanın verdiği hırçınlıkla da bu işleri yapıyorlar. Bu operasyonun, Mersin operasyonunun yani güneyden gelen bu sis ve örtünün, fon krizinin üstünü örteceğini umuyorlar. Biz seçilmişlerin arkasındayız. Belediye başkanlarının nasıl yargılanacağı ve sorgulanacağı bellidir. Müfettiş raporu, Bakanlık izni, sorgu, gerekiyorsa soruşturma, dava. Yok, bir savcı eliyle doğrudan sabahın 06.00’sında belediye başkanı alma işi siyasi operasyondur. Hepimiz biliyoruz. Belediyede ihaleye giren herkese ‘Mal varlığına çökerim. Şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Acaba mı?’ diyerek oraya operasyon yapmak siyasidir. Bu kişi YENİ Partili olsa da siyasidir ve CHP’li, DEM Partili, İYİ Partili olsa da siyasidir. Biz siyasi operasyonlara karşı ayrımsız, net dururuz. Bir ikiyüzlülükle karşı karşıyayız. Bizim isyanımız bunadır.



KINIYORUM

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AK Parti’nin operasyon yaptığı; senden ise sahiplen, senden değilse AK Parti ile aynı sözleri sahiplen. Onları yalnız bırak. ‘Arınacaklar, gelecekler’ de. Ondan sonra sana bir miktar meyilli kendince gördüğün kişiler olduğunda bu sefer savunma diline geç. Bu ikiyüzlülüğü milletimizin önünde teşhir ediyorum ve bunu tarih önünde kınıyorum. Mağduru, saldırıya uğrayanı parti içindeki siyasi tutumuna göre ‘hırsız’ ya da ‘masum’ diye nitelendirmenin savunulacak bir tarafı yoktur. İkiyüzlülüğün dik alasıdır.”

YÜKÜ MİLLETİN SIRTINA VURULMASIN

“Bugün için dolandırılanlar, soyulanlar çok ağırlıklı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi’ne, onun sözüne değer veren insanlar” diyen Özel şöyle devam etti:

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“Onları dolandıranlar da Sayın Erdoğan’ın çeşitli görevlere atadığı ve aynı zamanda da bu TERA Fon yönetiminin yönetiminde olan kişiler. Vatandaşta büyük bir öfke var. Fatma Betül Sayan Kaya’dan sonra dün ortaya çıktı ki Sayın Hayati Yazıcı’nın oğlu, belli ki farkında olmadan mal varlığına el koydular. Dakikalar, saatler içinde mal varlığına konulan tedbir kaldırılıyor. Bunun yükü milletin sırtına vurulmadan, bu yolsuzluğu, asrın soygununu yapanlardan bunun tahsil edilerek buradan, ya da yurtdışına kaçırdıkları mercilerden milletin mağduriyetinin giderilmesi lazım. 455 bin mağdur insanın mağduriyetinin giderilmesi lazım.”

GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar üzerine, belediye başkanlarının ailelerini telefonla aradı. Özel’in görüşmelerde ailelere geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma duygularını ilettiği bildirildi. Özel ardından da Ali Mahir Başarır, Talat Dinçer, Burhanettin Bulut, Orhan Sümer, Ayhan Barut ve Servet Mullaoğlu’nun yer aldığı 6 kişilik milletvekili heyeti Mersin’e görevlendirdi.

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KILIÇDAROĞLU’NDAN SEÇER TEPKİSİ: BUNUN ADI ADALET DEĞİL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in gözaltına alınmasına tepki gösterirken “Vahap Seçer kaçacak mıydı? Çağırsanız ifadeye gelmeyecek miydi? Nedir bu şafak baskınları?” dedi ve özetle şunları vurguladı:

“CHP’liysen ifadeye çağrılmak yok. Sabahın karanlığında kapına polis dayanacak, gözaltına alınacaksın. Ama iktidarın çevresindeysen başka bir hukuk var. Haftalardır Türkiye tarihinin en büyük fon skandallarından birini konuşuyoruz. AK Partili genel başkan yardımcılarının, eski bakanların ve iktidara yakın isimlerin ailelerinin adları bu dosyalarda geçiyor. İki soru soran var mı? Yok. Savcı çağırıyor mu? Yok. Gece yarısı savcılık kararlarıyla, AK Partili bir genel başkan yardımcısının oğlunun mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırılıyor. Bunları haber yapan gazetecilere ne yapılıyor? Erişim engeli. Yetmedi mi? Gündemi değiştir. Türkiye fon skandalını konuşmasın. Bunun adı hukuk devleti, adalet değildir.”