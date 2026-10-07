Mersin’de başkanlar tutuklandı

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MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı CHP’li Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı YENİ Partili Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim’de şafak vakti belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Soruşturma dosyasında yer alan 4 kişinin tutuklu olduğu belirlenirken, 59 şüpheli ise gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde ve belediye binalarında arama yaptı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler önceki gün sabah adliyeye sevk edildi. Bu sırada soruşturma kapsamında bir ek gözaltı daha yapıldı. Bu şüphelinin adliyeye sevk edilmesiyle sayı 60’a yükseldi.

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34 KİŞİ CEZAEVİNDE

Savcılıkta sorgusu tamamlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tuncer’in de aralarında bulunduğu 50 şüpheli, önceki gün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 10 şüpheli için adli kontrol kararı istendi.

Sorgular dün sabah saatlerine kadar sürdü. Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve aynı belediyeden 5 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 şüpheliye ise ev hapsi verildi. Mezitli Belediye Başkanı Tuncer ve aynı belediyeden 9 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Vahap Seçer de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakimlik, Seçer, Özyiğit, Tuncer, Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci, Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Murat Eren, Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Kutlu Sezen, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Cihan Polat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, eski daire başkanları ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 zanlının tutuklanmasına karar verdi.

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Mahkemeye sevk edilen diğer şüpheliler hakkında ise çeşitli adli kontrol hükümlerinin uygulandığı belirtildi. Savcılık ifadesinde Büyükşehir Belediyesinde gördüğü usulsüzlüklere ilişkin itiraflarda bulunan Genel Sekreter Olcay Tok, adli kontrolle bırakıldı. Öte yandan tutuklanan belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı.

EYÜPSULTAN’DA 13 TUTUKLAMA: 7 İHALE DOSYASI MERCEK ALTINDA

Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklanırken, 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 2024-2026 arasında yapılan 7 ihale de dosyaya girdi.

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ÇANKAYA Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasında, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut da tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya Belediyesi dosyasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle İstanbul Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik de bir soruşturma başlatarak aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 28 şüpheliyi gözaltına aldırdı. İstanbul’dan Ankara’ya getirilen şüpheliler, önceki gün adliyeye sevk edildi.

Belediye Başkanı Özmen hakkında ‘kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak’, ‘rüşvet almak’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçlarından tutuklama kararı verilirken, 12 şüphelinin de ‘kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak’tan tutuklanmasına hükmedildi. Kararda; 6’sı 2024 yılında, 1’i ise 2026 yılında 7 ihale dosyasına dair inceleme ve tutanakların bulunduğu belirtildi. Hasan A. ve Erol B. isimli işinsanların ifadeleri, tutuklamanın gerekçelerinden sayıldı. Soruşturmanın gizli olduğuna da işaret edildi.

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Öte yandan tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen görevden uzaklaştırıldı. Ataşehir ve Eyüpsultan’da başkanvekili seçimleri 10 Ekim’de yapılacak.