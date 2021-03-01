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Haber Giriş: 01.03.2021 - 09:36 | Son Güncelleme:

Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: Bir kişi kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti

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Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: Bir kişi kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti
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Mersin'in Silifke ilçesinde gölde alabora olan teknede bir kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Arkum Mahallesi'nde denizle bağlantısı olmayan küçük bir gölde 3 kişi gece saatlerinde balık tutmaya çıktı.

Teknenin alabora olması sonucu 3 kişi göle düştü. Teknedekilerden H.G, kendi imkanlarıyla karaya çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışması sonucu K.D. ve C.Y'nin gölde cansız bedenleri bulundu.

K.D ve C.Y'nin cenazeleri Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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