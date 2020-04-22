Mersin'de atık bidonlar sokak kedileri için "konforlu yuvaya" dönüştü

AK Parti Mersin Gençlik Kolları Başkanvekili Mustafa Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak amacıyla atıl ürünlerden yuva yaptıklarını söyledi.



Çevre kirliliğine neden olan atık bidonları toplayarak çalışmalara başladıklarını anlatan Işık, "Bidonları dezenfekte ettik ve dışını boyadık. Çalınma ihtimaline karşı da tedbir maksadıyla içlerini çimento dökerek ağırlaştırdık. İçerisine koyduğumuz minder ve yastıkla kullanıma hazır hale getirdik." dedi.

Işık, üzerine "Kedi Evi" yazdıkları yuvaları, kedilerin yoğun yaşadığı sahil bandı ile kentin çeşitli noktalarındaki parklara yerleştirmeye başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yuvaların etrafına taslarla birlikte mama ve su yerleştirdik. Düzenli olarak mama ve su taslarını yenileyeceğiz. Şu ana kadar 30 yuvayı geçtik, çalışmalarımız devam ediyor. Fikir, bir arkadaşımızın 'Şuraya da bırakalım.' demesiyle gelişiyor. Bizler de bunun üzerinde hemen yeni yuva yapıp bırakıyoruz. Bunun tüm insanlar tarafından yapılmasını amaçlıyoruz. Vatandaşlar evlerinde çok basit bir şekilde yapabilirler bunları."





