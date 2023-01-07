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Mersin'de asayiş operasyonu: 25 gözaltı kararı

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#Operasyon#Mersin#Gözaltı
Mersinde asayiş operasyonu: 25 gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 08:14

Mersin'de çeşitli suçlara karışan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 25 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, özel harekat polisleri adreslere tek tek girdi. Şüpheliler gözaltına alınırken, bazı evlerin dışında güvenlik kameraları bulunması dikkat çekti.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesi, faillerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaralama, yağma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçlarını organize olarak işleyen 25 şüpheli tespit edildi. Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Mersinde asayiş operasyonu: 25 gözaltı kararı

Evlerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak açılırken, operasyon bölgesinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Kimin geldiği görmek için bazı evlerin dışında güvenlik kameraları olduğu görülürken, adreslerde çok sayıda silah da ele geçirildi. Ayrıca şahıslardan bazılarının geçtiğimiz günlerde adliye bahçesinde silahlı çatışmaya giren şüpheliler olduğu öğrenildi.

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Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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#Operasyon#Mersin#Gözaltı

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