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AA - Fotoğraf: DHA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 18:56 | Son Güncelleme:

Mersin'de apartman dairesinde 425 litre sahte içki bulundu

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Mersin'de apartman dairesinde 425 litre sahte içki bulundu
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Mersin'de bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda 425 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Rusya vatandaşı R.G'nin merkez Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki apartman dairesinde sahte içki üretimi yaptığını tespit etti.

Eve düzenlenen operasyonda şarap ve likörden oluşan 425 litre sahte içki, cam ve pet şişeler bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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